KMPB: Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated

23.9200 USD 0.0100 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KMPB a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.9200 et à un maximum de 24.0200.

Suivez la dynamique Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
23.9200 24.0200
Range Annuel
21.0000 24.1800
Clôture Précédente
23.9300
Ouverture
24.0200
Bid
23.9200
Ask
23.9230
Plus Bas
23.9200
Plus Haut
24.0200
Volume
21
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
0.93%
Changement à 6 Mois
5.84%
Changement Annuel
1.83%
20 septembre, samedi