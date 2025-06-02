Devises / KMPB
KMPB: Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated
23.9200 USD 0.0100 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KMPB a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.9200 et à un maximum de 24.0200.
Suivez la dynamique Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
23.9200 24.0200
Range Annuel
21.0000 24.1800
- Clôture Précédente
- 23.9300
- Ouverture
- 24.0200
- Bid
- 23.9200
- Ask
- 23.9230
- Plus Bas
- 23.9200
- Plus Haut
- 24.0200
- Volume
- 21
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 0.93%
- Changement à 6 Mois
- 5.84%
- Changement Annuel
- 1.83%
20 septembre, samedi