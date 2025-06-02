시세섹션
통화 / KMPB
KMPB: Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated

23.9200 USD 0.0100 (0.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

KMPB 환율이 오늘 -0.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.9200이고 고가는 24.0200이었습니다.

Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
23.9200 24.0200
년간 변동
21.0000 24.1800
이전 종가
23.9300
시가
24.0200
Bid
23.9200
Ask
23.9230
저가
23.9200
고가
24.0200
볼륨
21
일일 변동
-0.04%
월 변동
0.93%
6개월 변동
5.84%
년간 변동율
1.83%
20 9월, 토요일