Dövizler / KLTR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KLTR: Kaltura Inc
1.67 USD 0.06 (3.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KLTR fiyatı bugün -3.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.67 ve Yüksek fiyatı olarak 1.79 aralığında işlem gördü.
Kaltura Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KLTR haberleri
- Kaltura at The Gateway Conference: AI-Driven Video Innovation
- Kaltura: A Diamond In The Rough As The Company Cuts Costs (NASDAQ:KLTR)
- Kaltura earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Kaltura CFO Doherty sells $29k in shares
- Kaltura: Upsells Strong, Churn Lingers (NASDAQ:KLTR)
- Kaltura Approaches Breakeven But Growth Remains Slow (NASDAQ:KLTR)
Günlük aralık
1.67 1.79
Yıllık aralık
1.24 2.82
- Önceki kapanış
- 1.73
- Açılış
- 1.72
- Satış
- 1.67
- Alış
- 1.97
- Düşük
- 1.67
- Yüksek
- 1.79
- Hacim
- 832
- Günlük değişim
- -3.47%
- Aylık değişim
- 7.05%
- 6 aylık değişim
- -9.73%
- Yıllık değişim
- 23.70%
21 Eylül, Pazar