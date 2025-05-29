通貨 / KLTR
KLTR: Kaltura Inc
1.73 USD 0.05 (2.98%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KLTRの今日の為替レートは、2.98%変化しました。日中、通貨は1あたり1.69の安値と1.75の高値で取引されました。
Kaltura Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.69 1.75
1年のレンジ
1.24 2.82
- 以前の終値
- 1.68
- 始値
- 1.69
- 買値
- 1.73
- 買値
- 2.03
- 安値
- 1.69
- 高値
- 1.75
- 出来高
- 410
- 1日の変化
- 2.98%
- 1ヶ月の変化
- 10.90%
- 6ヶ月の変化
- -6.49%
- 1年の変化
- 28.15%
