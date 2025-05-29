Währungen / KLTR
KLTR: Kaltura Inc
1.71 USD 0.02 (1.16%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KLTR hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.70 bis zu einem Hoch von 1.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kaltura Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.70 1.79
Jahresspanne
1.24 2.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.73
- Eröffnung
- 1.72
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Tief
- 1.70
- Hoch
- 1.79
- Volumen
- 274
- Tagesänderung
- -1.16%
- Monatsänderung
- 9.62%
- 6-Monatsänderung
- -7.57%
- Jahresänderung
- 26.67%
