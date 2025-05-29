KurseKategorien
Währungen / KLTR
Zurück zum Aktien

KLTR: Kaltura Inc

1.71 USD 0.02 (1.16%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KLTR hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.70 bis zu einem Hoch von 1.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kaltura Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KLTR News

Tagesspanne
1.70 1.79
Jahresspanne
1.24 2.82
Vorheriger Schlusskurs
1.73
Eröffnung
1.72
Bid
1.71
Ask
2.01
Tief
1.70
Hoch
1.79
Volumen
274
Tagesänderung
-1.16%
Monatsänderung
9.62%
6-Monatsänderung
-7.57%
Jahresänderung
26.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K