KLTR: Kaltura Inc
1.68 USD 0.04 (2.33%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KLTR за сегодня изменился на -2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.68, а максимальная — 1.72.
Следите за динамикой Kaltura Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KLTR
- Kaltura at The Gateway Conference: AI-Driven Video Innovation
- Kaltura: A Diamond In The Rough As The Company Cuts Costs (NASDAQ:KLTR)
- Kaltura earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Kaltura CFO Doherty sells $29k in shares
- Kaltura: Upsells Strong, Churn Lingers (NASDAQ:KLTR)
- Kaltura Approaches Breakeven But Growth Remains Slow (NASDAQ:KLTR)
Дневной диапазон
1.68 1.72
Годовой диапазон
1.24 2.82
- Предыдущее закрытие
- 1.72
- Open
- 1.72
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Low
- 1.68
- High
- 1.72
- Объем
- 345
- Дневное изменение
- -2.33%
- Месячное изменение
- 7.69%
- 6-месячное изменение
- -9.19%
- Годовое изменение
- 24.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.