Moedas / KLTR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KLTR: Kaltura Inc
1.75 USD 0.07 (4.17%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KLTR para hoje mudou para 4.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.69 e o mais alto foi 1.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Kaltura Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KLTR Notícias
- Kaltura at The Gateway Conference: AI-Driven Video Innovation
- Kaltura: A Diamond In The Rough As The Company Cuts Costs (NASDAQ:KLTR)
- Kaltura earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Kaltura CFO Doherty sells $29k in shares
- Kaltura: Upsells Strong, Churn Lingers (NASDAQ:KLTR)
- Kaltura Approaches Breakeven But Growth Remains Slow (NASDAQ:KLTR)
Faixa diária
1.69 1.75
Faixa anual
1.24 2.82
- Fechamento anterior
- 1.68
- Open
- 1.69
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Low
- 1.69
- High
- 1.75
- Volume
- 149
- Mudança diária
- 4.17%
- Mudança mensal
- 12.18%
- Mudança de 6 meses
- -5.41%
- Mudança anual
- 29.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh