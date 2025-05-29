QuotazioniSezioni
Valute / KLTR
Tornare a Azioni

KLTR: Kaltura Inc

1.67 USD 0.06 (3.47%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KLTR ha avuto una variazione del -3.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.67 e ad un massimo di 1.79.

Segui le dinamiche di Kaltura Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KLTR News

Intervallo Giornaliero
1.67 1.79
Intervallo Annuale
1.24 2.82
Chiusura Precedente
1.73
Apertura
1.72
Bid
1.67
Ask
1.97
Minimo
1.67
Massimo
1.79
Volume
832
Variazione giornaliera
-3.47%
Variazione Mensile
7.05%
Variazione Semestrale
-9.73%
Variazione Annuale
23.70%
21 settembre, domenica