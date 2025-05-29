Valute / KLTR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KLTR: Kaltura Inc
1.67 USD 0.06 (3.47%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KLTR ha avuto una variazione del -3.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.67 e ad un massimo di 1.79.
Segui le dinamiche di Kaltura Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KLTR News
- Kaltura at The Gateway Conference: AI-Driven Video Innovation
- Kaltura: A Diamond In The Rough As The Company Cuts Costs (NASDAQ:KLTR)
- Kaltura earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Kaltura CFO Doherty sells $29k in shares
- Kaltura: Upsells Strong, Churn Lingers (NASDAQ:KLTR)
- Kaltura Approaches Breakeven But Growth Remains Slow (NASDAQ:KLTR)
Intervallo Giornaliero
1.67 1.79
Intervallo Annuale
1.24 2.82
- Chiusura Precedente
- 1.73
- Apertura
- 1.72
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Minimo
- 1.67
- Massimo
- 1.79
- Volume
- 832
- Variazione giornaliera
- -3.47%
- Variazione Mensile
- 7.05%
- Variazione Semestrale
- -9.73%
- Variazione Annuale
- 23.70%
21 settembre, domenica