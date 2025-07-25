- Genel bakış
JPSE: JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
JPSE fiyatı bugün 0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.04 ve Yüksek fiyatı olarak 50.22 aralığında işlem gördü.
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
JPSE haberleri
Sıkça sorulan sorular
JPSE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi 50.22 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 50.04 - 50.22 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 50.00 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 19 değerine ulaştı. JPSE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi şu anda 50.22 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.62% ve USD değerlerini izler. JPSE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
JPSE hisse senedi nasıl alınır?
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF hisselerini şu anki 50.22 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 50.22 ve Ask 50.52 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 19 ve günlük değişim oranı 0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte JPSE fiyat hareketlerini takip edin.
JPSE hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 37.66 - 52.04 ve mevcut fiyatı 50.22 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 50.22 veya Ask 50.52 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.09% ve 6 aylık değişim oranı 19.23% değerlerini karşılaştırır. JPSE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 52.04 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 37.66 - 52.04). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 50.00 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF performansını takip edin.
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 37.66 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 50.22 ve hareket ettiği yıllık aralık 37.66 - 52.04 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki JPSE fiyat hareketlerini izleyin.
JPSE hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 50.00 ve yıllık değişim oranı 6.62% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 50.00
- Açılış
- 50.17
- Satış
- 50.22
- Alış
- 50.52
- Düşük
- 50.04
- Yüksek
- 50.22
- Hacim
- 19
- Günlük değişim
- 0.44%
- Aylık değişim
- 1.09%
- 6 aylık değişim
- 19.23%
- Yıllık değişim
- 6.62%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.06 M
- Beklenti
- Önceki
- 4.00 M
- Açıklanan
- 1.5%
- Beklenti
- Önceki
- -0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.182%
- Beklenti
- Önceki
- 1.650%