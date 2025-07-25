- Übersicht
JPSE: JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
Der Wechselkurs von JPSE hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.04 bis zu einem Hoch von 50.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JPSE heute?
Die Aktie von JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) notiert heute bei 50.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von 50.04 - 50.22 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.00 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von JPSE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JPSE Dividenden?
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF wird derzeit mit 50.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPSE zu verfolgen.
Wie kaufe ich JPSE-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) zum aktuellen Kurs von 50.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.22 oder 50.52 platziert, während 19 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPSE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JPSE-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF müssen die jährliche Spanne 37.66 - 52.04 und der aktuelle Kurs 50.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.09% und 19.23%, bevor sie Orders zu 50.22 oder 50.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPSE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) im vergangenen Jahr lag bei 52.04. Innerhalb von 37.66 - 52.04 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) im Laufe des Jahres betrug 37.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.22 und der Spanne 37.66 - 52.04 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPSE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JPSE statt?
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.00 und 6.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.00
- Eröffnung
- 50.17
- Bid
- 50.22
- Ask
- 50.52
- Tief
- 50.04
- Hoch
- 50.22
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 1.09%
- 6-Monatsänderung
- 19.23%
- Jahresänderung
- 6.62%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%