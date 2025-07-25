- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JPSE: JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
JPSEの今日の為替レートは、0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり50.04の安値と50.22の高値で取引されました。
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JPSE News
- Should JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) Be on Your Investing Radar?
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Should JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) Be on Your Investing Radar?
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
よくあるご質問
JPSE株の現在の価格は？
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFの株価は本日50.22です。50.04 - 50.22内で取引され、前日の終値は50.00、取引量は19に達しました。JPSEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFの株は配当を出しますか？
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFの現在の価格は50.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.62%やUSDにも注目します。JPSEの動きはライブチャートで確認できます。
JPSE株を買う方法は？
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFの株は現在50.22で購入可能です。注文は通常50.22または50.52付近で行われ、19や0.10%が市場の動きを示します。JPSEの最新情報はライブチャートで確認できます。
JPSE株に投資する方法は？
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFへの投資では、年間の値幅37.66 - 52.04と現在の50.22を考慮します。注文は多くの場合50.22や50.52で行われる前に、1.09%や19.23%と比較されます。JPSEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFの株の最高値は？
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFの過去1年の最高値は52.04でした。37.66 - 52.04内で株価は大きく変動し、50.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFの株の最低値は？
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF(JPSE)の年間最安値は37.66でした。現在の50.22や37.66 - 52.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPSEの動きはライブチャートで確認できます。
JPSEの株式分割はいつ行われましたか？
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.00、6.62%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 50.00
- 始値
- 50.17
- 買値
- 50.22
- 買値
- 50.52
- 安値
- 50.04
- 高値
- 50.22
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.44%
- 1ヶ月の変化
- 1.09%
- 6ヶ月の変化
- 19.23%
- 1年の変化
- 6.62%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.06 M
- 期待
- 前
- 4.00 M
- 実際
- 1.5%
- 期待
- 前
- -0.2%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.182%
- 期待
- 前
- 1.650%