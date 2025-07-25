JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFの現在の価格は50.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.62%やUSDにも注目します。JPSEの動きはライブチャートで確認できます。

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFの株の最低値は？

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF(JPSE)の年間最安値は37.66でした。現在の50.22や37.66 - 52.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPSEの動きはライブチャートで確認できます。