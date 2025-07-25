CotaçõesSeções
Moedas / JPSE
Voltar para Ações

JPSE: JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

50.22 USD 0.22 (0.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JPSE para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.04 e o mais alto foi 50.22.

Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JPSE Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JPSE hoje?

Hoje JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) está avaliado em 50.22. O instrumento é negociado dentro de 50.04 - 50.22, o fechamento de ontem foi 50.00, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPSE em tempo real.

As ações de JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF pagam dividendos?

Atualmente JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF está avaliado em 50.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.62% e USD. Monitore os movimentos de JPSE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JPSE?

Você pode comprar ações de JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) pelo preço atual 50.22. Ordens geralmente são executadas perto de 50.22 ou 50.52, enquanto 19 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPSE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JPSE?

Investir em JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF envolve considerar a faixa anual 37.66 - 52.04 e o preço atual 50.22. Muitos comparam 1.09% e 19.23% antes de enviar ordens em 50.22 ou 50.52. Estude as mudanças diárias de preço de JPSE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF?

O maior preço de JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) no último ano foi 52.04. As ações oscilaram bastante dentro de 37.66 - 52.04, e a comparação com 50.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF?

O menor preço de JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) no ano foi 37.66. A comparação com o preço atual 50.22 e 37.66 - 52.04 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPSE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPSE?

No passado JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.00 e 6.62% após os eventos corporativos.

Faixa diária
50.04 50.22
Faixa anual
37.66 52.04
Fechamento anterior
50.00
Open
50.17
Bid
50.22
Ask
50.52
Low
50.04
High
50.22
Volume
19
Mudança diária
0.44%
Mudança mensal
1.09%
Mudança de 6 meses
19.23%
Mudança anual
6.62%
23 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
4.06 milh
Projeç.
Prév.
4.00 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
1.5%
Projeç.
Prév.
-0.2%
14:25
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão TIPS a 5 anos
Atu.
1.182%
Projeç.
Prév.
1.650%