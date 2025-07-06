Dövizler / JNPR
JNPR: Juniper Networks Inc
39.94 USD 0.04 (0.10%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JNPR fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.92 ve Yüksek fiyatı olarak 39.96 aralığında işlem gördü.
Juniper Networks Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
JNPR haberleri
Günlük aralık
39.92 39.96
Yıllık aralık
33.42 39.96
- Önceki kapanış
- 39.90
- Açılış
- 39.95
- Satış
- 39.94
- Alış
- 40.24
- Düşük
- 39.92
- Yüksek
- 39.96
- Hacim
- 6.824 K
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- -0.03%
- 6 aylık değişim
- 15.27%
- Yıllık değişim
- 5.89%
21 Eylül, Pazar