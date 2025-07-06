Валюты / JNPR
JNPR: Juniper Networks Inc
39.94 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JNPR за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.92, а максимальная — 39.96.
Следите за динамикой Juniper Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
39.92 39.96
Годовой диапазон
33.42 39.96
- Предыдущее закрытие
- 39.90
- Open
- 39.95
- Bid
- 39.94
- Ask
- 40.24
- Low
- 39.92
- High
- 39.96
- Объем
- 6.824 K
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -0.03%
- 6-месячное изменение
- 15.27%
- Годовое изменение
- 5.89%
