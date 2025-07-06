КотировкиРазделы
JNPR: Juniper Networks Inc

39.94 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JNPR за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.92, а максимальная — 39.96.

Следите за динамикой Juniper Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
39.92 39.96
Годовой диапазон
33.42 39.96
Предыдущее закрытие
39.90
Open
39.95
Bid
39.94
Ask
40.24
Low
39.92
High
39.96
Объем
6.824 K
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
-0.03%
6-месячное изменение
15.27%
Годовое изменение
5.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.