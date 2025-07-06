通貨 / JNPR
JNPR: Juniper Networks Inc
39.94 USD 0.04 (0.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JNPRの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり39.92の安値と39.96の高値で取引されました。
Juniper Networks Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JNPR News
1日のレンジ
39.92 39.96
1年のレンジ
33.42 39.96
- 以前の終値
- 39.90
- 始値
- 39.95
- 買値
- 39.94
- 買値
- 40.24
- 安値
- 39.92
- 高値
- 39.96
- 出来高
- 6.824 K
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.03%
- 6ヶ月の変化
- 15.27%
- 1年の変化
- 5.89%
