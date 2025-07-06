货币 / JNPR
JNPR: Juniper Networks Inc
39.94 USD 0.04 (0.10%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JNPR汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点39.92和高点39.96进行交易。
关注Juniper Networks Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
39.92 39.96
年范围
33.42 39.96
- 前一天收盘价
- 39.90
- 开盘价
- 39.95
- 卖价
- 39.94
- 买价
- 40.24
- 最低价
- 39.92
- 最高价
- 39.96
- 交易量
- 6.824 K
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- -0.03%
- 6个月变化
- 15.27%
- 年变化
- 5.89%
