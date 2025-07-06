Währungen / JNPR
JNPR: Juniper Networks Inc
39.94 USD 0.04 (0.10%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JNPR hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.92 bis zu einem Hoch von 39.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Juniper Networks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JNPR News
Tagesspanne
39.92 39.96
Jahresspanne
33.42 39.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.90
- Eröffnung
- 39.95
- Bid
- 39.94
- Ask
- 40.24
- Tief
- 39.92
- Hoch
- 39.96
- Volumen
- 6.824 K
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- -0.03%
- 6-Monatsänderung
- 15.27%
- Jahresänderung
- 5.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K