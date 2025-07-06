Divisas / JNPR
JNPR: Juniper Networks Inc
39.94 USD 0.04 (0.10%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JNPR de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.92, mientras que el máximo ha alcanzado 39.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Juniper Networks Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
JNPR News
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- MS upgrades HPE as enterprise hardware demand holds up
- Evercore says HPE set for upside after Juniper deal closes
- Hewlett Packard Enterprise to redeem $2.5 billion of 4.900% notes in September
- Arista Delivers Q2 Earnings, Revenue Beat Powered By Cloud Customers
- Two US Justice Dept antitrust officials fired over merger controversy, source says
- Citi resumes HPE at Buy on Juniper synergies
- Citi resumes HP Enterprise stock coverage with Buy rating on Juniper deal
- Goldman Sachs reinstates HP Enterprise stock with Neutral rating
- Benchmark reiterates Buy rating on AppLovin stock ahead of Q2 results
- JP Morgan upgrades HPE on post-Juniper deal upside
- Hewlett Packard Enterprise stock rises after Elliott Investment pact
- Citi reiterates Buy rating on AppLovin stock ahead of Q2 earnings
- UBS reiterates Neutral rating on HP Enterprise stock, maintains $18 target
- Why This Public-Private Tech Darling Is Currently Among The Best Names To Watch
- HP Enterprise stock price target raised to $24 at BofA on Juniper synergies
- HP Enterprise stock price target raised to $25 from $22 at Evercore ISI
- Analysis-Trump’s antitrust enforcers ’get out of the way’ of multibillion-dollar deals
- HP Enterprise stock rating reiterated by Raymond James on Juniper acquisition
- Raymond James reiterates Market Perform rating on Robinhood stock
- Robinhood: chief technology officer Pinner sells $548k in stock
- Scotiabank initiates AppLovin stock coverage with Outperform rating
- S&P Global revises HPE outlook to stable after Juniper acquisition
- Top Large Cap Gainers Last Week - Datadog (NASDAQ:DDOG), Nike (NYSE:NKE), Snap (NYSE:SNAP)
Rango diario
39.92 39.96
Rango anual
33.42 39.96
- Cierres anteriores
- 39.90
- Open
- 39.95
- Bid
- 39.94
- Ask
- 40.24
- Low
- 39.92
- High
- 39.96
- Volumen
- 6.824 K
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- -0.03%
- Cambio a 6 meses
- 15.27%
- Cambio anual
- 5.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B