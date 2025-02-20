Dövizler / JAKK
JAKK: JAKKS Pacific Inc
18.00 USD 0.32 (1.75%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JAKK fiyatı bugün -1.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.89 ve Yüksek fiyatı olarak 18.49 aralığında işlem gördü.
JAKKS Pacific Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
JAKK haberleri
- New Strong Sell Stocks for September 12th
- Interpreting Jakks (JAKK) International Revenue Trends
- JAKKS Pacific Stock: Caught In Tariff Turmoil (Rating Downgrade) (NASDAQ:JAKK)
- JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- JAKKS Pacific, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAKK)
- Jakks Pacific (JAKK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- JAKKS Pacific earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Hasbro (HAS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- White Brook Capital Partners Q2 2025 Commentary
- Got $1,000? 5 Stocks to Buy Now While They're On Sale
- Analysts Estimate Jakks Pacific (JAKK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Affirm and JAKKS Pacific have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: JAKKS Pacific (JAKK)
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- JAKKS Pacific secures new $67.5 million credit facility through 2030
- Hasbro Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- JAKKS Pacific Stock: A Rare Positive Risk Premium (NASDAQ:JAKK)
- JAKKS Pacific surges 18% on strong Q1 earnings beat
- Top 3 Consumer Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Haverty Furniture Cos (NYSE:HVT), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- JAKKS Pacific, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAKK)
- JAKKS Pacific shares tumble as Q4 results miss estimates
Günlük aralık
17.89 18.49
Yıllık aralık
16.87 35.79
- Önceki kapanış
- 18.32
- Açılış
- 18.32
- Satış
- 18.00
- Alış
- 18.30
- Düşük
- 17.89
- Yüksek
- 18.49
- Hacim
- 287
- Günlük değişim
- -1.75%
- Aylık değişim
- 1.81%
- 6 aylık değişim
- -26.50%
- Yıllık değişim
- -29.38%
21 Eylül, Pazar