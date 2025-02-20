QuotazioniSezioni
Valute / JAKK
Tornare a Azioni

JAKK: JAKKS Pacific Inc

18.00 USD 0.32 (1.75%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JAKK ha avuto una variazione del -1.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.89 e ad un massimo di 18.49.

Segui le dinamiche di JAKKS Pacific Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JAKK News

Intervallo Giornaliero
17.89 18.49
Intervallo Annuale
16.87 35.79
Chiusura Precedente
18.32
Apertura
18.32
Bid
18.00
Ask
18.30
Minimo
17.89
Massimo
18.49
Volume
287
Variazione giornaliera
-1.75%
Variazione Mensile
1.81%
Variazione Semestrale
-26.50%
Variazione Annuale
-29.38%
21 settembre, domenica