Valute / JAKK
JAKK: JAKKS Pacific Inc
18.00 USD 0.32 (1.75%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JAKK ha avuto una variazione del -1.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.89 e ad un massimo di 18.49.
Segui le dinamiche di JAKKS Pacific Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JAKK News
Intervallo Giornaliero
17.89 18.49
Intervallo Annuale
16.87 35.79
- Chiusura Precedente
- 18.32
- Apertura
- 18.32
- Bid
- 18.00
- Ask
- 18.30
- Minimo
- 17.89
- Massimo
- 18.49
- Volume
- 287
- Variazione giornaliera
- -1.75%
- Variazione Mensile
- 1.81%
- Variazione Semestrale
- -26.50%
- Variazione Annuale
- -29.38%
21 settembre, domenica