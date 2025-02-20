Währungen / JAKK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
JAKK: JAKKS Pacific Inc
18.03 USD 0.29 (1.58%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JAKK hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.97 bis zu einem Hoch von 18.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die JAKKS Pacific Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JAKK News
- New Strong Sell Stocks for September 12th
- Interpreting Jakks (JAKK) International Revenue Trends
- JAKKS Pacific Stock: Caught In Tariff Turmoil (Rating Downgrade) (NASDAQ:JAKK)
- JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- JAKKS Pacific, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAKK)
- Jakks Pacific (JAKK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- JAKKS Pacific earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Hasbro (HAS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- White Brook Capital Partners Q2 2025 Commentary
- Got $1,000? 5 Stocks to Buy Now While They're On Sale
- Analysts Estimate Jakks Pacific (JAKK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Affirm and JAKKS Pacific have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: JAKKS Pacific (JAKK)
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- JAKKS Pacific secures new $67.5 million credit facility through 2030
- Hasbro Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- JAKKS Pacific Stock: A Rare Positive Risk Premium (NASDAQ:JAKK)
- JAKKS Pacific surges 18% on strong Q1 earnings beat
- Top 3 Consumer Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Haverty Furniture Cos (NYSE:HVT), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- JAKKS Pacific, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAKK)
- JAKKS Pacific shares tumble as Q4 results miss estimates
Tagesspanne
17.97 18.49
Jahresspanne
16.87 35.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.32
- Eröffnung
- 18.32
- Bid
- 18.03
- Ask
- 18.33
- Tief
- 17.97
- Hoch
- 18.49
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -1.58%
- Monatsänderung
- 1.98%
- 6-Monatsänderung
- -26.38%
- Jahresänderung
- -29.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K