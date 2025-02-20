Валюты / JAKK
JAKK: JAKKS Pacific Inc
18.01 USD 0.06 (0.33%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JAKK за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.96, а максимальная — 18.88.
Следите за динамикой JAKKS Pacific Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JAKK
- New Strong Sell Stocks for September 12th
- Interpreting Jakks (JAKK) International Revenue Trends
- JAKKS Pacific Stock: Caught In Tariff Turmoil (Rating Downgrade) (NASDAQ:JAKK)
- JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- JAKKS Pacific, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAKK)
- Jakks Pacific (JAKK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- JAKKS Pacific earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Hasbro (HAS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- White Brook Capital Partners Q2 2025 Commentary
- Got $1,000? 5 Stocks to Buy Now While They're On Sale
- Analysts Estimate Jakks Pacific (JAKK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Affirm and JAKKS Pacific have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: JAKKS Pacific (JAKK)
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- JAKKS Pacific secures new $67.5 million credit facility through 2030
- Hasbro Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- JAKKS Pacific Stock: A Rare Positive Risk Premium (NASDAQ:JAKK)
- JAKKS Pacific surges 18% on strong Q1 earnings beat
- Top 3 Consumer Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Haverty Furniture Cos (NYSE:HVT), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- JAKKS Pacific, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:JAKK)
- JAKKS Pacific shares tumble as Q4 results miss estimates
Дневной диапазон
17.96 18.88
Годовой диапазон
16.87 35.79
- Предыдущее закрытие
- 18.07
- Open
- 18.35
- Bid
- 18.01
- Ask
- 18.31
- Low
- 17.96
- High
- 18.88
- Объем
- 238
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 1.87%
- 6-месячное изменение
- -26.46%
- Годовое изменение
- -29.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.