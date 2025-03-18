Dövizler / JAGX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
JAGX: Jaguar Health Inc
1.86 USD 0.05 (2.62%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JAGX fiyatı bugün -2.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.86 ve Yüksek fiyatı olarak 1.93 aralığında işlem gördü.
Jaguar Health Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JAGX haberleri
- Jaguar Health at Emerging Growth Conference 85: Strategic Drug Development Insights
- Jaguar Health to meet with FDA on crofelemer for rare pediatric disease
- Jaguar Health extends Lucid Capital Markets role in ATM agreement to year-end
- Clean Inc. and Sono Group NV at Emerging Growth Conference: Strategic Innovations
- Proof-of-Concept Results Show Jaguar Health’s Crofelemer Reduced Total Parenteral Nutrition in Third Intestinal Failure Orphan Disease Patient
- Jaguar Health considers cryptocurrency for treasury reserves
- Jaguar Health Board authorizes crypto treasury reserve
- Jaguar Health seeks EU approval for dog diarrhea treatment
- Jaguar Health extends maturity date for $2.57 million in notes
- Jaguar Health Presenting June 18 at Emerging Growth Conference to Provide Updates on Near-Term Catalysts
- First Study Site Established for Jaguar Health Study of its FDA Conditionally Approved Canalevia-CA1 Prescription Drug for Dogs
- REMINDER: Jaguar Health to Conduct Fireside Chat 9AM ET June 10 as Part of Lytham Partners’ Spring 2025 Spotlight Series
- Jaguar Health Eyes FDA Orphan Drug Designation for Crofelemer
- Jaguar Health to Conduct Fireside Chat June 10 Regarding Company’s Efforts to Further its Orphan Disease Development Programs as Part of Lytham Partners’ Spring 2025 Spotlight Series
- Jaguar Health announces $1.5 million direct offering
- First Patient Randomized in Jaguar Health’s Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of Crofelemer in Pediatric Patients with Microvillus Inclusion Disease (MVID)
- Jaguar Health Reports First Quarter 2025 Financials
- Jaguar Health to Hold Investor Webcast Thursday, May 15 at 4:15 PM Eastern Regarding Q1 2025 Financials & Corporate Updates
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Jaguar Health (JAGX) Stock Is Trading Lower - Jaguar Health (NASDAQ:JAGX)
Günlük aralık
1.86 1.93
Yıllık aralık
0.20 15.48
- Önceki kapanış
- 1.91
- Açılış
- 1.90
- Satış
- 1.86
- Alış
- 2.16
- Düşük
- 1.86
- Yüksek
- 1.93
- Hacim
- 98
- Günlük değişim
- -2.62%
- Aylık değişim
- 11.38%
- 6 aylık değişim
- -62.20%
- Yıllık değişim
- 46.46%
21 Eylül, Pazar