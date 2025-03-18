通貨 / JAGX
JAGX: Jaguar Health Inc
1.91 USD 0.05 (2.69%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JAGXの今日の為替レートは、2.69%変化しました。日中、通貨は1あたり1.85の安値と1.91の高値で取引されました。
Jaguar Health Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JAGX News
- Jaguar Health at Emerging Growth Conference 85: Strategic Drug Development Insights
- Jaguar Health to meet with FDA on crofelemer for rare pediatric disease
- Jaguar Health extends Lucid Capital Markets role in ATM agreement to year-end
- Clean Inc. and Sono Group NV at Emerging Growth Conference: Strategic Innovations
- Proof-of-Concept Results Show Jaguar Health’s Crofelemer Reduced Total Parenteral Nutrition in Third Intestinal Failure Orphan Disease Patient
- Jaguar Health considers cryptocurrency for treasury reserves
- Jaguar Health Board authorizes crypto treasury reserve
- Jaguar Health seeks EU approval for dog diarrhea treatment
- Jaguar Health extends maturity date for $2.57 million in notes
- Jaguar Health Presenting June 18 at Emerging Growth Conference to Provide Updates on Near-Term Catalysts
- First Study Site Established for Jaguar Health Study of its FDA Conditionally Approved Canalevia-CA1 Prescription Drug for Dogs
- REMINDER: Jaguar Health to Conduct Fireside Chat 9AM ET June 10 as Part of Lytham Partners’ Spring 2025 Spotlight Series
- Jaguar Health Eyes FDA Orphan Drug Designation for Crofelemer
- Jaguar Health to Conduct Fireside Chat June 10 Regarding Company’s Efforts to Further its Orphan Disease Development Programs as Part of Lytham Partners’ Spring 2025 Spotlight Series
- Jaguar Health announces $1.5 million direct offering
- First Patient Randomized in Jaguar Health’s Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of Crofelemer in Pediatric Patients with Microvillus Inclusion Disease (MVID)
- Jaguar Health Reports First Quarter 2025 Financials
- Jaguar Health to Hold Investor Webcast Thursday, May 15 at 4:15 PM Eastern Regarding Q1 2025 Financials & Corporate Updates
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Jaguar Health (JAGX) Stock Is Trading Lower - Jaguar Health (NASDAQ:JAGX)
1日のレンジ
1.85 1.91
1年のレンジ
0.20 15.48
- 以前の終値
- 1.86
- 始値
- 1.86
- 買値
- 1.91
- 買値
- 2.21
- 安値
- 1.85
- 高値
- 1.91
- 出来高
- 108
- 1日の変化
- 2.69%
- 1ヶ月の変化
- 14.37%
- 6ヶ月の変化
- -61.18%
- 1年の変化
- 50.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K