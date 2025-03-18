Währungen / JAGX
JAGX: Jaguar Health Inc
1.90 USD 0.01 (0.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JAGX hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.87 bis zu einem Hoch von 1.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jaguar Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JAGX News
- Jaguar Health at Emerging Growth Conference 85: Strategic Drug Development Insights
- Jaguar Health to meet with FDA on crofelemer for rare pediatric disease
- Jaguar Health extends Lucid Capital Markets role in ATM agreement to year-end
- Clean Inc. and Sono Group NV at Emerging Growth Conference: Strategic Innovations
- Proof-of-Concept Results Show Jaguar Health’s Crofelemer Reduced Total Parenteral Nutrition in Third Intestinal Failure Orphan Disease Patient
- Jaguar Health considers cryptocurrency for treasury reserves
- Jaguar Health Board authorizes crypto treasury reserve
- Jaguar Health seeks EU approval for dog diarrhea treatment
- Jaguar Health extends maturity date for $2.57 million in notes
- Jaguar Health Presenting June 18 at Emerging Growth Conference to Provide Updates on Near-Term Catalysts
- First Study Site Established for Jaguar Health Study of its FDA Conditionally Approved Canalevia-CA1 Prescription Drug for Dogs
- REMINDER: Jaguar Health to Conduct Fireside Chat 9AM ET June 10 as Part of Lytham Partners’ Spring 2025 Spotlight Series
- Jaguar Health Eyes FDA Orphan Drug Designation for Crofelemer
- Jaguar Health to Conduct Fireside Chat June 10 Regarding Company’s Efforts to Further its Orphan Disease Development Programs as Part of Lytham Partners’ Spring 2025 Spotlight Series
- Jaguar Health announces $1.5 million direct offering
- First Patient Randomized in Jaguar Health’s Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of Crofelemer in Pediatric Patients with Microvillus Inclusion Disease (MVID)
- Jaguar Health Reports First Quarter 2025 Financials
- Jaguar Health to Hold Investor Webcast Thursday, May 15 at 4:15 PM Eastern Regarding Q1 2025 Financials & Corporate Updates
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Jaguar Health (JAGX) Stock Is Trading Lower - Jaguar Health (NASDAQ:JAGX)
Tagesspanne
1.87 1.93
Jahresspanne
0.20 15.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.91
- Eröffnung
- 1.90
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Tief
- 1.87
- Hoch
- 1.93
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- 13.77%
- 6-Monatsänderung
- -61.38%
- Jahresänderung
- 49.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K