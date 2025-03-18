통화 / JAGX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
JAGX: Jaguar Health Inc
1.86 USD 0.05 (2.62%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JAGX 환율이 오늘 -2.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.86이고 고가는 1.93이었습니다.
Jaguar Health Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JAGX News
- Jaguar Health at Emerging Growth Conference 85: Strategic Drug Development Insights
- Jaguar Health to meet with FDA on crofelemer for rare pediatric disease
- Jaguar Health extends Lucid Capital Markets role in ATM agreement to year-end
- Clean Inc. and Sono Group NV at Emerging Growth Conference: Strategic Innovations
- Proof-of-Concept Results Show Jaguar Health’s Crofelemer Reduced Total Parenteral Nutrition in Third Intestinal Failure Orphan Disease Patient
- Jaguar Health considers cryptocurrency for treasury reserves
- Jaguar Health Board authorizes crypto treasury reserve
- Jaguar Health seeks EU approval for dog diarrhea treatment
- Jaguar Health extends maturity date for $2.57 million in notes
- Jaguar Health Presenting June 18 at Emerging Growth Conference to Provide Updates on Near-Term Catalysts
- First Study Site Established for Jaguar Health Study of its FDA Conditionally Approved Canalevia-CA1 Prescription Drug for Dogs
- REMINDER: Jaguar Health to Conduct Fireside Chat 9AM ET June 10 as Part of Lytham Partners’ Spring 2025 Spotlight Series
- Jaguar Health Eyes FDA Orphan Drug Designation for Crofelemer
- Jaguar Health to Conduct Fireside Chat June 10 Regarding Company’s Efforts to Further its Orphan Disease Development Programs as Part of Lytham Partners’ Spring 2025 Spotlight Series
- Jaguar Health announces $1.5 million direct offering
- First Patient Randomized in Jaguar Health’s Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of Crofelemer in Pediatric Patients with Microvillus Inclusion Disease (MVID)
- Jaguar Health Reports First Quarter 2025 Financials
- Jaguar Health to Hold Investor Webcast Thursday, May 15 at 4:15 PM Eastern Regarding Q1 2025 Financials & Corporate Updates
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Jaguar Health (JAGX) Stock Is Trading Lower - Jaguar Health (NASDAQ:JAGX)
일일 변동 비율
1.86 1.93
년간 변동
0.20 15.48
- 이전 종가
- 1.91
- 시가
- 1.90
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- 저가
- 1.86
- 고가
- 1.93
- 볼륨
- 98
- 일일 변동
- -2.62%
- 월 변동
- 11.38%
- 6개월 변동
- -62.20%
- 년간 변동율
- 46.46%
20 9월, 토요일