JAGX: Jaguar Health Inc
1.97 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JAGX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.93, а максимальная — 1.98.
Следите за динамикой Jaguar Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JAGX
- Jaguar Health at Emerging Growth Conference 85: Strategic Drug Development Insights
- Jaguar Health to meet with FDA on crofelemer for rare pediatric disease
- Jaguar Health extends Lucid Capital Markets role in ATM agreement to year-end
- Clean Inc. and Sono Group NV at Emerging Growth Conference: Strategic Innovations
- Proof-of-Concept Results Show Jaguar Health’s Crofelemer Reduced Total Parenteral Nutrition in Third Intestinal Failure Orphan Disease Patient
- Jaguar Health considers cryptocurrency for treasury reserves
- Jaguar Health Board authorizes crypto treasury reserve
- Jaguar Health seeks EU approval for dog diarrhea treatment
- Jaguar Health extends maturity date for $2.57 million in notes
- Jaguar Health Presenting June 18 at Emerging Growth Conference to Provide Updates on Near-Term Catalysts
- First Study Site Established for Jaguar Health Study of its FDA Conditionally Approved Canalevia-CA1 Prescription Drug for Dogs
- REMINDER: Jaguar Health to Conduct Fireside Chat 9AM ET June 10 as Part of Lytham Partners’ Spring 2025 Spotlight Series
- Jaguar Health Eyes FDA Orphan Drug Designation for Crofelemer
- Jaguar Health to Conduct Fireside Chat June 10 Regarding Company’s Efforts to Further its Orphan Disease Development Programs as Part of Lytham Partners’ Spring 2025 Spotlight Series
- Jaguar Health announces $1.5 million direct offering
- First Patient Randomized in Jaguar Health’s Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of Crofelemer in Pediatric Patients with Microvillus Inclusion Disease (MVID)
- Jaguar Health Reports First Quarter 2025 Financials
- Jaguar Health to Hold Investor Webcast Thursday, May 15 at 4:15 PM Eastern Regarding Q1 2025 Financials & Corporate Updates
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Jaguar Health (JAGX) Stock Is Trading Lower - Jaguar Health (NASDAQ:JAGX)
Дневной диапазон
1.93 1.98
Годовой диапазон
0.20 15.48
- Предыдущее закрытие
- 1.97
- Open
- 1.96
- Bid
- 1.97
- Ask
- 2.27
- Low
- 1.93
- High
- 1.98
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 17.96%
- 6-месячное изменение
- -59.96%
- Годовое изменение
- 55.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.