IXHL: Incannex Healthcare Inc
0.52 USD 0.02 (3.70%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IXHL fiyatı bugün -3.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.51 ve Yüksek fiyatı olarak 0.55 aralığında işlem gördü.
Incannex Healthcare Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXHL haberleri
- Incannex reports positive Phase 2 results for anxiety treatment
- Incannex Healthcare authorizes $20 million share buyback program
- Incannex stock surges after positive sleep apnea trial results
- Incannex reports positive patient outcomes in OSA treatment trial
- Nano-Cap Incannex's Sleep Apnea Candidate Shows Effectiveness And Safety In Mid-Stage Trial - Incannex Healthcare (NASDAQ:IXHL)
- Incannex stock soars after positive Phase 2 results for sleep apnea drug
- Incannex reports positive Phase 2 results for OSA drug candidate
- Incannex Healthcare stock tumbles after filing $100M offering
- Incannex appoints sleep medicine expert to OSA advisory board
- Incannex Healthcare expands at-the-market offering capacity by $100 million
- Incannex adds sleep medicine expert to advisory board for OSA drug
- Incannex completes database lock for sleep apnea drug trial
- Incannex forms joint venture with Mind Medicine Australia for clinic
Günlük aralık
0.51 0.55
Yıllık aralık
0.08 3.12
- Önceki kapanış
- 0.54
- Açılış
- 0.54
- Satış
- 0.52
- Alış
- 0.82
- Düşük
- 0.51
- Yüksek
- 0.55
- Hacim
- 8.064 K
- Günlük değişim
- -3.70%
- Aylık değişim
- -22.39%
- 6 aylık değişim
- -21.21%
- Yıllık değişim
- -70.29%
21 Eylül, Pazar