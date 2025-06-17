通貨 / IXHL
IXHL: Incannex Healthcare Inc
0.54 USD 0.01 (1.89%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IXHLの今日の為替レートは、1.89%変化しました。日中、通貨は1あたり0.51の安値と0.56の高値で取引されました。
Incannex Healthcare Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXHL News
- Incannex reports positive Phase 2 results for anxiety treatment
- Incannex Healthcare authorizes $20 million share buyback program
- Incannex stock surges after positive sleep apnea trial results
- Incannex reports positive patient outcomes in OSA treatment trial
- Nano-Cap Incannex's Sleep Apnea Candidate Shows Effectiveness And Safety In Mid-Stage Trial - Incannex Healthcare (NASDAQ:IXHL)
- Incannex stock soars after positive Phase 2 results for sleep apnea drug
- Incannex reports positive Phase 2 results for OSA drug candidate
- Incannex Healthcare stock tumbles after filing $100M offering
- Incannex appoints sleep medicine expert to OSA advisory board
- Incannex Healthcare expands at-the-market offering capacity by $100 million
- Incannex adds sleep medicine expert to advisory board for OSA drug
- Incannex completes database lock for sleep apnea drug trial
- Incannex forms joint venture with Mind Medicine Australia for clinic
1日のレンジ
0.51 0.56
1年のレンジ
0.08 3.12
- 以前の終値
- 0.53
- 始値
- 0.51
- 買値
- 0.54
- 買値
- 0.84
- 安値
- 0.51
- 高値
- 0.56
- 出来高
- 9.070 K
- 1日の変化
- 1.89%
- 1ヶ月の変化
- -19.40%
- 6ヶ月の変化
- -18.18%
- 1年の変化
- -69.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K