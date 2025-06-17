货币 / IXHL
IXHL: Incannex Healthcare Inc
0.53 USD 0.01 (1.85%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IXHL汇率已更改-1.85%。当日，交易品种以低点0.52和高点0.53进行交易。
关注Incannex Healthcare Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IXHL新闻
- Incannex reports positive Phase 2 results for anxiety treatment
- Incannex Healthcare authorizes $20 million share buyback program
- Incannex stock surges after positive sleep apnea trial results
- Incannex reports positive patient outcomes in OSA treatment trial
- Nano-Cap Incannex's Sleep Apnea Candidate Shows Effectiveness And Safety In Mid-Stage Trial - Incannex Healthcare (NASDAQ:IXHL)
- Incannex stock soars after positive Phase 2 results for sleep apnea drug
- Incannex reports positive Phase 2 results for OSA drug candidate
- Incannex Healthcare stock tumbles after filing $100M offering
- Incannex appoints sleep medicine expert to OSA advisory board
- Incannex Healthcare expands at-the-market offering capacity by $100 million
- Incannex adds sleep medicine expert to advisory board for OSA drug
- Incannex completes database lock for sleep apnea drug trial
- Incannex forms joint venture with Mind Medicine Australia for clinic
日范围
0.52 0.53
年范围
0.08 3.12
- 前一天收盘价
- 0.54
- 开盘价
- 0.52
- 卖价
- 0.53
- 买价
- 0.83
- 最低价
- 0.52
- 最高价
- 0.53
- 交易量
- 5.011 K
- 日变化
- -1.85%
- 月变化
- -20.90%
- 6个月变化
- -19.70%
- 年变化
- -69.71%
