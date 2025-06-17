Moedas / IXHL
IXHL: Incannex Healthcare Inc
0.54 USD 0.01 (1.89%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IXHL para hoje mudou para 1.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.51 e o mais alto foi 0.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Incannex Healthcare Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXHL Notícias
- Incannex reports positive Phase 2 results for anxiety treatment
- Incannex Healthcare authorizes $20 million share buyback program
- Incannex stock surges after positive sleep apnea trial results
- Incannex reports positive patient outcomes in OSA treatment trial
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- Nano-Cap Incannex's Sleep Apnea Candidate Shows Effectiveness And Safety In Mid-Stage Trial - Incannex Healthcare (NASDAQ:IXHL)
- Incannex stock soars after positive Phase 2 results for sleep apnea drug
- Incannex reports positive Phase 2 results for OSA drug candidate
- Gold Falls Over 1%; Phillips 66 Posts Upbeat Earnings - Coursera (NYSE:COUR), Absci (NASDAQ:ABSI)
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Incannex Healthcare stock tumbles after filing $100M offering
- Incannex appoints sleep medicine expert to OSA advisory board
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Incannex Healthcare expands at-the-market offering capacity by $100 million
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- Incannex adds sleep medicine expert to advisory board for OSA drug
- Incannex completes database lock for sleep apnea drug trial
- Incannex forms joint venture with Mind Medicine Australia for clinic
Faixa diária
0.51 0.56
Faixa anual
0.08 3.12
- Fechamento anterior
- 0.53
- Open
- 0.51
- Bid
- 0.54
- Ask
- 0.84
- Low
- 0.51
- High
- 0.56
- Volume
- 9.070 K
- Mudança diária
- 1.89%
- Mudança mensal
- -19.40%
- Mudança de 6 meses
- -18.18%
- Mudança anual
- -69.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh