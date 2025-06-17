Währungen / IXHL
IXHL: Incannex Healthcare Inc
0.53 USD 0.01 (1.85%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IXHL hat sich für heute um -1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.52 bis zu einem Hoch von 0.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Incannex Healthcare Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXHL News
- Incannex reports positive Phase 2 results for anxiety treatment
- Incannex Healthcare authorizes $20 million share buyback program
- Incannex stock surges after positive sleep apnea trial results
- Incannex reports positive patient outcomes in OSA treatment trial
- Nano-Cap Incannex's Sleep Apnea Candidate Shows Effectiveness And Safety In Mid-Stage Trial - Incannex Healthcare (NASDAQ:IXHL)
- Incannex stock soars after positive Phase 2 results for sleep apnea drug
- Incannex reports positive Phase 2 results for OSA drug candidate
- Incannex Healthcare stock tumbles after filing $100M offering
- Incannex appoints sleep medicine expert to OSA advisory board
- Incannex Healthcare expands at-the-market offering capacity by $100 million
- Incannex adds sleep medicine expert to advisory board for OSA drug
- Incannex completes database lock for sleep apnea drug trial
- Incannex forms joint venture with Mind Medicine Australia for clinic
Tagesspanne
0.52 0.55
Jahresspanne
0.08 3.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.54
- Eröffnung
- 0.54
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Tief
- 0.52
- Hoch
- 0.55
- Volumen
- 6.026 K
- Tagesänderung
- -1.85%
- Monatsänderung
- -20.90%
- 6-Monatsänderung
- -19.70%
- Jahresänderung
- -69.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K