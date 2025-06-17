통화 / IXHL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IXHL: Incannex Healthcare Inc
0.52 USD 0.02 (3.70%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IXHL 환율이 오늘 -3.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.51이고 고가는 0.55이었습니다.
Incannex Healthcare Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXHL News
- Incannex reports positive Phase 2 results for anxiety treatment
- Incannex Healthcare authorizes $20 million share buyback program
- Incannex stock surges after positive sleep apnea trial results
- Incannex reports positive patient outcomes in OSA treatment trial
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- Nano-Cap Incannex's Sleep Apnea Candidate Shows Effectiveness And Safety In Mid-Stage Trial - Incannex Healthcare (NASDAQ:IXHL)
- Incannex stock soars after positive Phase 2 results for sleep apnea drug
- Incannex reports positive Phase 2 results for OSA drug candidate
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- Gold Falls Over 1%; Phillips 66 Posts Upbeat Earnings - Coursera (NYSE:COUR), Absci (NASDAQ:ABSI)
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Incannex Healthcare stock tumbles after filing $100M offering
- Incannex appoints sleep medicine expert to OSA advisory board
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Incannex Healthcare expands at-the-market offering capacity by $100 million
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.32%
- Incannex adds sleep medicine expert to advisory board for OSA drug
- Incannex completes database lock for sleep apnea drug trial
- Incannex forms joint venture with Mind Medicine Australia for clinic
일일 변동 비율
0.51 0.55
년간 변동
0.08 3.12
- 이전 종가
- 0.54
- 시가
- 0.54
- Bid
- 0.52
- Ask
- 0.82
- 저가
- 0.51
- 고가
- 0.55
- 볼륨
- 8.064 K
- 일일 변동
- -3.70%
- 월 변동
- -22.39%
- 6개월 변동
- -21.21%
- 년간 변동율
- -70.29%
20 9월, 토요일