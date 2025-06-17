QuotazioniSezioni
IXHL: Incannex Healthcare Inc

0.52 USD 0.02 (3.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IXHL ha avuto una variazione del -3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.51 e ad un massimo di 0.55.

Segui le dinamiche di Incannex Healthcare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.51 0.55
Intervallo Annuale
0.08 3.12
Chiusura Precedente
0.54
Apertura
0.54
Bid
0.52
Ask
0.82
Minimo
0.51
Massimo
0.55
Volume
8.064 K
Variazione giornaliera
-3.70%
Variazione Mensile
-22.39%
Variazione Semestrale
-21.21%
Variazione Annuale
-70.29%
