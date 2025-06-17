Valute / IXHL
IXHL: Incannex Healthcare Inc
0.52 USD 0.02 (3.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IXHL ha avuto una variazione del -3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.51 e ad un massimo di 0.55.
Segui le dinamiche di Incannex Healthcare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IXHL News
- Incannex reports positive Phase 2 results for anxiety treatment
- Incannex Healthcare authorizes $20 million share buyback program
- Incannex stock surges after positive sleep apnea trial results
- Incannex reports positive patient outcomes in OSA treatment trial
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 7/29/25 - TipRanks.com
- Nano-Cap Incannex's Sleep Apnea Candidate Shows Effectiveness And Safety In Mid-Stage Trial - Incannex Healthcare (NASDAQ:IXHL)
- Incannex stock soars after positive Phase 2 results for sleep apnea drug
- Incannex reports positive Phase 2 results for OSA drug candidate
- Incannex Healthcare stock tumbles after filing $100M offering
- Incannex appoints sleep medicine expert to OSA advisory board
- Incannex Healthcare expands at-the-market offering capacity by $100 million
- Incannex adds sleep medicine expert to advisory board for OSA drug
- Incannex completes database lock for sleep apnea drug trial
- Incannex forms joint venture with Mind Medicine Australia for clinic
Intervallo Giornaliero
0.51 0.55
Intervallo Annuale
0.08 3.12
- Chiusura Precedente
- 0.54
- Apertura
- 0.54
- Bid
- 0.52
- Ask
- 0.82
- Minimo
- 0.51
- Massimo
- 0.55
- Volume
- 8.064 K
- Variazione giornaliera
- -3.70%
- Variazione Mensile
- -22.39%
- Variazione Semestrale
- -21.21%
- Variazione Annuale
- -70.29%
21 settembre, domenica