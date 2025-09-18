Dövizler / IVV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IVV: iShares Core S&P 500 ETF
666.80 USD 3.08 (0.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IVV fiyatı bugün 0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 663.56 ve Yüksek fiyatı olarak 667.71 aralığında işlem gördü.
iShares Core S&P 500 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVV haberleri
- Why I’m Positioning My Portfolio For The Fed’s Most Dangerous Gamble Yet
- Overbought Conditions Across Multiple Markets
- Trump's New H-1B Visa Regulation Sends Shockwaves Through Big Tech (NYSEARCA:SPY)
- The 1-Minute Market Report, September 21, 2025
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- All-Time Highs Are Not Necessarily Reasons To Sell
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- Confusion In The Jobs Market
- The Real Winner Of Rate Cuts
- Federal Reserve Watch: Has The Fed Changed Directions?
- DXY: Post-FOMC US Dollar Surge Shifts Global Markets (undefined:DXY)
- Fed Abandons Its New Monetary Policy Framework With 25 Basis Point Rate Cut
- I'm Raising Cash: 5 Warning Signs Of A Market Bubble Are Here (NYSEARCA:SPY)
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- The Current Round Of Rate Cuts Will Likely Spur The Global De-Dollarization Trend (US10Y)
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- Expect Interest Rates To Plunge As We Barrel Toward A Recession (SP500)
- Breaking Down The Bearish Narrative
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
Günlük aralık
663.56 667.71
Yıllık aralık
484.00 667.71
- Önceki kapanış
- 663.72
- Açılış
- 665.51
- Satış
- 666.80
- Alış
- 667.10
- Düşük
- 663.56
- Yüksek
- 667.71
- Hacim
- 5.471 K
- Günlük değişim
- 0.46%
- Aylık değişim
- 4.08%
- 6 aylık değişim
- 19.07%
- Yıllık değişim
- 15.74%
21 Eylül, Pazar