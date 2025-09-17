クォートセクション
通貨 / IVV
IVV: iShares Core S&P 500 ETF

663.72 USD 3.12 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IVVの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり661.64の安値と666.24の高値で取引されました。

iShares Core S&P 500 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
661.64 666.24
1年のレンジ
484.00 666.24
以前の終値
660.60
始値
663.27
買値
663.72
買値
664.02
安値
661.64
高値
666.24
出来高
6.726 K
1日の変化
0.47%
1ヶ月の変化
3.60%
6ヶ月の変化
18.52%
1年の変化
15.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K