IVV: iShares Core S&P 500 ETF

666.80 USD 3.08 (0.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IVV a changé de 0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 663.56 et à un maximum de 667.71.

Suivez la dynamique iShares Core S&P 500 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
663.56 667.71
Range Annuel
484.00 667.71
Clôture Précédente
663.72
Ouverture
665.51
Bid
666.80
Ask
667.10
Plus Bas
663.56
Plus Haut
667.71
Volume
5.471 K
Changement quotidien
0.46%
Changement Mensuel
4.08%
Changement à 6 Mois
19.07%
Changement Annuel
15.74%
20 septembre, samedi