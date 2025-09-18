KurseKategorien
IVV: iShares Core S&P 500 ETF

665.86 USD 2.14 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IVV hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 663.56 bis zu einem Hoch von 666.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Core S&P 500 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
663.56 666.06
Jahresspanne
484.00 666.24
Vorheriger Schlusskurs
663.72
Eröffnung
665.51
Bid
665.86
Ask
666.16
Tief
663.56
Hoch
666.06
Volumen
3.176 K
Tagesänderung
0.32%
Monatsänderung
3.94%
6-Monatsänderung
18.90%
Jahresänderung
15.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K