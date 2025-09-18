Währungen / IVV
IVV: iShares Core S&P 500 ETF
665.86 USD 2.14 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IVV hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 663.56 bis zu einem Hoch von 666.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Core S&P 500 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IVV News
Tagesspanne
663.56 666.06
Jahresspanne
484.00 666.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 663.72
- Eröffnung
- 665.51
- Bid
- 665.86
- Ask
- 666.16
- Tief
- 663.56
- Hoch
- 666.06
- Volumen
- 3.176 K
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- 3.94%
- 6-Monatsänderung
- 18.90%
- Jahresänderung
- 15.57%
