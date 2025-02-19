- Genel bakış
IVLU: iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.86 ve Yüksek fiyatı olarak 36.01 aralığında işlem gördü.
iShares MSCI Intl Value Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IVLU haberleri
Sıkça sorulan sorular
IVLU hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares MSCI Intl Value Factor ETF hisse senedi 35.93 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 35.86 - 36.01 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.99 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 735 değerine ulaştı. IVLU canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares MSCI Intl Value Factor ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares MSCI Intl Value Factor ETF hisse senedi şu anda 35.93 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 26.29% ve USD değerlerini izler. IVLU hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IVLU hisse senedi nasıl alınır?
iShares MSCI Intl Value Factor ETF hisselerini şu anki 35.93 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.93 ve Ask 36.23 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 735 ve günlük değişim oranı 0.08% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IVLU fiyat hareketlerini takip edin.
IVLU hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares MSCI Intl Value Factor ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.41 - 36.03 ve mevcut fiyatı 35.93 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.93 veya Ask 36.23 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.48% ve 6 aylık değişim oranı 15.60% değerlerini karşılaştırır. IVLU fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares MSCI Intl Value Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares MSCI Intl Value Factor ETF hisse senedi yıllık olarak 36.03 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.41 - 36.03). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.99 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI Intl Value Factor ETF performansını takip edin.
iShares MSCI Intl Value Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.41 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.93 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.41 - 36.03 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IVLU fiyat hareketlerini izleyin.
IVLU hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares MSCI Intl Value Factor ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 35.99 ve yıllık değişim oranı 26.29% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 35.99
- Açılış
- 35.90
- Satış
- 35.93
- Alış
- 36.23
- Düşük
- 35.86
- Yüksek
- 36.01
- Hacim
- 735
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- 0.48%
- 6 aylık değişim
- 15.60%
- Yıllık değişim
- 26.29%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B