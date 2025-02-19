КотировкиРазделы
IVLU: iShares MSCI Intl Value Factor ETF

35.95 USD 0.04 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IVLU за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.86, а максимальная — 36.01.

Следите за динамикой iShares MSCI Intl Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IVLU сегодня?

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) сегодня оценивается на уровне 35.95. Инструмент торгуется в пределах 35.86 - 36.01, вчерашнее закрытие составило 35.99, а торговый объем достиг 704. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVLU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Intl Value Factor ETF?

iShares MSCI Intl Value Factor ETF в настоящее время оценивается в 35.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.36% и USD. Отслеживайте движения IVLU на графике в реальном времени.

Как купить акции IVLU?

Вы можете купить акции iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) по текущей цене 35.95. Ордера обычно размещаются около 35.95 или 36.25, тогда как 704 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVLU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IVLU?

Инвестирование в iShares MSCI Intl Value Factor ETF предполагает учет годового диапазона 26.41 - 36.03 и текущей цены 35.95. Многие сравнивают 0.53% и 15.67% перед размещением ордеров на 35.95 или 36.25. Изучайте ежедневные изменения цены IVLU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Intl Value Factor ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) за последний год составила 36.03. Акции заметно колебались в пределах 26.41 - 36.03, сравнение с 35.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Intl Value Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Intl Value Factor ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) за год составила 26.41. Сравнение с текущими 35.95 и 26.41 - 36.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVLU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IVLU?

В прошлом iShares MSCI Intl Value Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.99 и 26.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.86 36.01
Годовой диапазон
26.41 36.03
Предыдущее закрытие
35.99
Open
35.90
Bid
35.95
Ask
36.25
Low
35.86
High
36.01
Объем
704
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.53%
6-месячное изменение
15.67%
Годовое изменение
26.36%
06 октября, понедельник