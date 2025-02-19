CotationsSections
Devises / IVLU
IVLU: iShares MSCI Intl Value Factor ETF

35.99 USD 0.37 (1.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IVLU a changé de 1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.89 et à un maximum de 36.03.

Suivez la dynamique iShares MSCI Intl Value Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IVLU aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI Intl Value Factor ETF est cotée à 35.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 35.89 - 36.03, a clôturé hier à 35.62 et son volume d'échange a atteint 1368. Le graphique en temps réel du cours de IVLU présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI Intl Value Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI Intl Value Factor ETF est actuellement valorisé à 35.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 26.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IVLU.

Comment acheter des actions IVLU ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Intl Value Factor ETF au cours actuel de 35.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.99 ou de 36.29, le 1368 et le 0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IVLU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IVLU ?

Investir dans iShares MSCI Intl Value Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.41 - 36.03 et le prix actuel 35.99. Beaucoup comparent 0.64% et 15.80% avant de passer des ordres à 35.99 ou 36.29. Consultez le graphique du cours de IVLU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Intl Value Factor ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI Intl Value Factor ETF l'année dernière était 36.03. Au cours de 26.41 - 36.03, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Intl Value Factor ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Intl Value Factor ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) sur l'année a été 26.41. Sa comparaison avec 35.99 et 26.41 - 36.03 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IVLU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IVLU a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI Intl Value Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.62 et 26.50% après les opérations sur titres.

Range quotidien
35.89 36.03
Range Annuel
26.41 36.03
Clôture Précédente
35.62
Ouverture
35.97
Bid
35.99
Ask
36.29
Plus Bas
35.89
Plus Haut
36.03
Volume
1.368 K
Changement quotidien
1.04%
Changement Mensuel
0.64%
Changement à 6 Mois
15.80%
Changement Annuel
26.50%
06 octobre, lundi