IVLU: iShares MSCI Intl Value Factor ETF
Der Wechselkurs von IVLU hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.86 bis zu einem Hoch von 36.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Intl Value Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IVLU News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IVLU heute?
Die Aktie von iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) notiert heute bei 35.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 35.86 - 36.01 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.99 und das Handelsvolumen erreichte 704. Das Live-Chart von IVLU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IVLU Dividenden?
iShares MSCI Intl Value Factor ETF wird derzeit mit 35.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IVLU zu verfolgen.
Wie kaufe ich IVLU-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) zum aktuellen Kurs von 35.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.95 oder 36.25 platziert, während 704 und 0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IVLU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IVLU-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI Intl Value Factor ETF müssen die jährliche Spanne 26.41 - 36.03 und der aktuelle Kurs 35.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.53% und 15.67%, bevor sie Orders zu 35.95 oder 36.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IVLU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Intl Value Factor ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) im vergangenen Jahr lag bei 36.03. Innerhalb von 26.41 - 36.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI Intl Value Factor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Intl Value Factor ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) im Laufe des Jahres betrug 26.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.95 und der Spanne 26.41 - 36.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IVLU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IVLU statt?
iShares MSCI Intl Value Factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.99 und 26.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.99
- Eröffnung
- 35.90
- Bid
- 35.95
- Ask
- 36.25
- Tief
- 35.86
- Hoch
- 36.01
- Volumen
- 704
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 0.53%
- 6-Monatsänderung
- 15.67%
- Jahresänderung
- 26.36%