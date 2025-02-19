QuotazioniSezioni
IVLU
IVLU: iShares MSCI Intl Value Factor ETF

35.99 USD 0.37 (1.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IVLU ha avuto una variazione del 1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.89 e ad un massimo di 36.03.

Segui le dinamiche di iShares MSCI Intl Value Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IVLU News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IVLU oggi?

Oggi le azioni iShares MSCI Intl Value Factor ETF sono prezzate a 35.99. Viene scambiato all'interno di 35.89 - 36.03, la chiusura di ieri è stata 35.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 1368. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IVLU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares MSCI Intl Value Factor ETF pagano dividendi?

iShares MSCI Intl Value Factor ETF è attualmente valutato a 35.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 26.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IVLU.

Come acquistare azioni IVLU?

Puoi acquistare azioni iShares MSCI Intl Value Factor ETF al prezzo attuale di 35.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.99 o 36.29, mentre 1368 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IVLU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IVLU?

Investire in iShares MSCI Intl Value Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.41 - 36.03 e il prezzo attuale 35.99. Molti confrontano 0.64% e 15.80% prima di effettuare ordini su 35.99 o 36.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IVLU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Intl Value Factor ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI Intl Value Factor ETF nell'ultimo anno è stato 36.03. All'interno di 26.41 - 36.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Intl Value Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Intl Value Factor ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) nel corso dell'anno è stato 26.41. Confrontandolo con gli attuali 35.99 e 26.41 - 36.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IVLU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IVLU?

iShares MSCI Intl Value Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.62 e 26.50%.

Intervallo Giornaliero
35.89 36.03
Intervallo Annuale
26.41 36.03
Chiusura Precedente
35.62
Apertura
35.97
Bid
35.99
Ask
36.29
Minimo
35.89
Massimo
36.03
Volume
1.368 K
Variazione giornaliera
1.04%
Variazione Mensile
0.64%
Variazione Semestrale
15.80%
Variazione Annuale
26.50%
06 ottobre, lunedì