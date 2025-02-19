报价部分
货币 / IVLU
IVLU: iShares MSCI Intl Value Factor ETF

35.95 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IVLU汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点35.86和高点36.01进行交易。

关注iShares MSCI Intl Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IVLU股票今天的价格是多少？

iShares MSCI Intl Value Factor ETF股票今天的定价为35.95。它在35.86 - 36.01范围内交易，昨天的收盘价为35.99，交易量达到704。IVLU的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI Intl Value Factor ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI Intl Value Factor ETF目前的价值为35.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.36%和USD。实时查看图表以跟踪IVLU走势。

如何购买IVLU股票？

您可以以35.95的当前价格购买iShares MSCI Intl Value Factor ETF股票。订单通常设置在35.95或36.25附近，而704和0.14%显示市场活动。立即关注IVLU的实时图表更新。

如何投资IVLU股票？

投资iShares MSCI Intl Value Factor ETF需要考虑年度范围26.41 - 36.03和当前价格35.95。许多人在以35.95或36.25下订单之前，会比较0.53%和。实时查看IVLU价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Intl Value Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Intl Value Factor ETF的最高价格是36.03。在26.41 - 36.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Intl Value Factor ETF的绩效。

iShares MSCI Intl Value Factor ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Intl Value Factor ETF（IVLU）的最低价格为26.41。将其与当前的35.95和26.41 - 36.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVLU股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI Intl Value Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.99和26.36%中可见。

日范围
35.86 36.01
年范围
26.41 36.03
前一天收盘价
35.99
开盘价
35.90
卖价
35.95
买价
36.25
最低价
35.86
最高价
36.01
交易量
704
日变化
-0.11%
月变化
0.53%
6个月变化
15.67%
年变化
26.36%
06 十月, 星期一