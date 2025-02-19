- Visão do mercado
IVLU: iShares MSCI Intl Value Factor ETF
A taxa do IVLU para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.86 e o mais alto foi 36.01.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Intl Value Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IVLU Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IVLU hoje?
Hoje iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) está avaliado em 35.95. O instrumento é negociado dentro de 35.86 - 36.01, o fechamento de ontem foi 35.99, e o volume de negociação atingiu 704. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IVLU em tempo real.
As ações de iShares MSCI Intl Value Factor ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI Intl Value Factor ETF está avaliado em 35.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.36% e USD. Monitore os movimentos de IVLU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IVLU?
Você pode comprar ações de iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) pelo preço atual 35.95. Ordens geralmente são executadas perto de 35.95 ou 36.25, enquanto 704 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IVLU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IVLU?
Investir em iShares MSCI Intl Value Factor ETF envolve considerar a faixa anual 26.41 - 36.03 e o preço atual 35.95. Muitos comparam 0.53% e 15.67% antes de enviar ordens em 35.95 ou 36.25. Estude as mudanças diárias de preço de IVLU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Intl Value Factor ETF?
O maior preço de iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) no último ano foi 36.03. As ações oscilaram bastante dentro de 26.41 - 36.03, e a comparação com 35.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Intl Value Factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Intl Value Factor ETF?
O menor preço de iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) no ano foi 26.41. A comparação com o preço atual 35.95 e 26.41 - 36.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IVLU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IVLU?
No passado iShares MSCI Intl Value Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.99 e 26.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.99
- Open
- 35.90
- Bid
- 35.95
- Ask
- 36.25
- Low
- 35.86
- High
- 36.01
- Volume
- 704
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- 0.53%
- Mudança de 6 meses
- 15.67%
- Mudança anual
- 26.36%