Dövizler / ISRLU
ISRLU: Israel Acquisitions Corp - Unit
13.3000 USD 1.2000 (9.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ISRLU fiyatı bugün 9.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.3000 ve Yüksek fiyatı olarak 13.3000 aralığında işlem gördü.
Israel Acquisitions Corp - Unit hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
13.3000 13.3000
Yıllık aralık
10.9900 15.3900
- Önceki kapanış
- 12.1000
- Açılış
- 13.3000
- Satış
- 13.3000
- Alış
- 13.3030
- Düşük
- 13.3000
- Yüksek
- 13.3000
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 9.92%
- Aylık değişim
- 2.39%
- 6 aylık değişim
- 15.85%
- Yıllık değişim
- 20.91%
21 Eylül, Pazar