FiyatlarBölümler
Dövizler / ISRLU
Geri dön - Hisse senetleri

ISRLU: Israel Acquisitions Corp - Unit

13.3000 USD 1.2000 (9.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ISRLU fiyatı bugün 9.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.3000 ve Yüksek fiyatı olarak 13.3000 aralığında işlem gördü.

Israel Acquisitions Corp - Unit hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
13.3000 13.3000
Yıllık aralık
10.9900 15.3900
Önceki kapanış
12.1000
Açılış
13.3000
Satış
13.3000
Alış
13.3030
Düşük
13.3000
Yüksek
13.3000
Hacim
1
Günlük değişim
9.92%
Aylık değişim
2.39%
6 aylık değişim
15.85%
Yıllık değişim
20.91%
21 Eylül, Pazar