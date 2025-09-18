Divisas / ISRLU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ISRLU: Israel Acquisitions Corp - Unit
13.3000 USD 1.2000 (9.92%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ISRLU de hoy ha cambiado un 9.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.3000, mientras que el máximo ha alcanzado 13.3000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Israel Acquisitions Corp - Unit. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- D1
- W1
- MN
Rango diario
13.3000 13.3000
Rango anual
10.9900 15.3900
- Cierres anteriores
- 12.1000
- Open
- 13.3000
- Bid
- 13.3000
- Ask
- 13.3030
- Low
- 13.3000
- High
- 13.3000
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 9.92%
- Cambio mensual
- 2.39%
- Cambio a 6 meses
- 15.85%
- Cambio anual
- 20.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B