ISRLU: Israel Acquisitions Corp - Unit
13.3000 USD 1.2000 (9.92%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ISRLU a changé de 9.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.3000 et à un maximum de 13.3000.
Suivez la dynamique Israel Acquisitions Corp - Unit. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
13.3000 13.3000
Range Annuel
10.9900 15.3900
- Clôture Précédente
- 12.1000
- Ouverture
- 13.3000
- Bid
- 13.3000
- Ask
- 13.3030
- Plus Bas
- 13.3000
- Plus Haut
- 13.3000
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 9.92%
- Changement Mensuel
- 2.39%
- Changement à 6 Mois
- 15.85%
- Changement Annuel
- 20.91%
20 septembre, samedi