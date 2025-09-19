Währungen / ISRLU
ISRLU: Israel Acquisitions Corp - Unit
13.3000 USD 1.2000 (9.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ISRLU hat sich für heute um 9.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.3000 bis zu einem Hoch von 13.3000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Israel Acquisitions Corp - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.3000 13.3000
Jahresspanne
10.9900 15.3900
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.1000
- Eröffnung
- 13.3000
- Bid
- 13.3000
- Ask
- 13.3030
- Tief
- 13.3000
- Hoch
- 13.3000
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 9.92%
- Monatsänderung
- 2.39%
- 6-Monatsänderung
- 15.85%
- Jahresänderung
- 20.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K