Währungen / ISRLU
Zurück zum Aktien

ISRLU: Israel Acquisitions Corp - Unit

13.3000 USD 1.2000 (9.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ISRLU hat sich für heute um 9.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.3000 bis zu einem Hoch von 13.3000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Israel Acquisitions Corp - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
13.3000 13.3000
Jahresspanne
10.9900 15.3900
Vorheriger Schlusskurs
12.1000
Eröffnung
13.3000
Bid
13.3000
Ask
13.3030
Tief
13.3000
Hoch
13.3000
Volumen
1
Tagesänderung
9.92%
Monatsänderung
2.39%
6-Monatsänderung
15.85%
Jahresänderung
20.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K