통화 / ISRLU
ISRLU: Israel Acquisitions Corp - Unit
13.3000 USD 1.2000 (9.92%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ISRLU 환율이 오늘 9.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.3000이고 고가는 13.3000이었습니다.
Israel Acquisitions Corp - Unit 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
13.3000 13.3000
년간 변동
10.9900 15.3900
- 이전 종가
- 12.1000
- 시가
- 13.3000
- Bid
- 13.3000
- Ask
- 13.3030
- 저가
- 13.3000
- 고가
- 13.3000
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 9.92%
- 월 변동
- 2.39%
- 6개월 변동
- 15.85%
- 년간 변동율
- 20.91%
20 9월, 토요일